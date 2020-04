Colombianos en Dubái piden ayuda humanitaria para regresar al país

Caracol Radio habló con uno de los (al menos) 38 colombianos que se encuentran varados en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, a causa del cierre de fronteras causado por el coronavirus. Andrey Riaño, quien viajó por fines académicos, aseguró que se encuentra ya sin visa, y que hasta el momento, no han recibido ayuda ante la situación que atraviesan.

De igual manera, a través de Riaño, Caracol Radio conoció un chat en el que estos connacionales se han comunicado entre ellos y con funcionarios del Consulado de Abu Dhabi.

Se leen mensajes como, "uno puede aguantar hambre, pero la incertidumbre y el desespero de no tener dónde dormir, no se lo deseo a nadie"; "necesitamos ayuda y respuestas. No indiferencia"; "qué pena me da no poder contar con nuestro Gobierno"; "no estamos pidiendo nada regalado. Solo queremos gestión y respuestas", "queremos una respuesta más concreta. Entiendan que acá no tenemos familia ni nada. Las cosas todos los días son más difíciles".

También luego de, por cómo se percibe, insistencia de los integrantes, un miembro del Consulado respondió, "estamos en este grupo porque fuimos añadidos al mismo. Entendemos que esta iniciativa es de apoyo y por eso hemos permanecido. Trabajamos sin pausa para lograr que la situación de todos aquellos que se encuentran en circunstancias adversas, puedan superarlas. Hemos estado atentos a través de los canales oficiales y por allí serán procesadas las solicitudes, de acuerdo con las instrucciones de Bogotá".

De igual manera, a propósito del vuelo que el 8 de abril regresó a 56 colombianos, dicho funcionario aseguró que "algunos que estaban aptos para tomar ayudas como la del vuelo, a última hora decidieron no hacerlo por voluntad propia. Por otras circunstancias justificadas otras personas no pudieron viajar".

Según Andrey, estas circunstancias o requisitos eran incluso demasiado estrictas como tener una dirección de hospedaje en Bogotá que estuviera desocupada, pues no podían con más personas. Así mismo, otra de las restricciones era ser portador del virus, por lo que algunos connacionales tampoco lograron regresar.

"Lastimosamente no pude abordar en el vuelo anterior, pues durante la logística de ingreso dí positivo en la prueba y desde ese momento me encuentro aislado. Pronto me van a dar de alta y estoy muy angustiado porque realmente no tengo dónde vivir. Donde me hospedaba, no me quieren aceptar puesto que, por el brote, la gente ya no se quiere acercar a uno", denunció otro de los connacionales varados.

“EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA”.