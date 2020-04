"Primero la vida, que el Gobierno decida sobre el fútbol": Jorge E. Vélez

El presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, reapareció en los medios de comunicación hablando en exclusiva para los micrófonos de El Alargue Caracol, donde se refirió al protocolo de salubridad que su entidad, junto con la Federación Colombiana de Fútbol, le presentó al Gobierno Nacional para buscar reactivar el fútbol ante la crisis por el COVID-19.

En primer lugar, Vélez hizo énfasis en que, más que un Protocolo de salubridad, el documento podría definirse como el ‘Protocolo de la vida’, pues, según él, prima la salud de los jugadores y todo el grupo humano alrededor: "Yo lo definiría el protocolo de la vida, porque lo que prima es la vida de los jugadores. Tiene unas exigencias totales, lo importante no es lo económico. La idea es poder volver pero con garantías", precisó.

En segundo lugar, el dirigente colombiano afirmó que las fechas de regreso del fútbol colombiano son inciertas y que se acogerán a las disposiciones de las autoridades nacionales: "No tenemos ningún afán, de eso no llegan cosas buenas. Es un protocolo de la vida, todos debemos estar seguros. No hay fecha de vuelta, nosotros nos adaptamos a lo que considere el Gobierno".

En cuanto a los contenidos del protocolo, Vélez confirmó que se tuvo en cuenta cada apartado involucrado en el desarrollo de un partido de fútbol con el fin de que primen las garantías sanitarias: "El protocolo tiene de todo, arranca desde el momento de pretemporada. Primero hay que revisar a las familias de los jugadores y cuerpos técnicos. Dice cómo entrenar, cómo ir al estadio, cómo viajar. (...) Tenemos la tranquilidad de que cuando el Gobierno Nacional lo revise y diga sí, es porque todos tengamos una tranquilidad".

Finalmente, respecto al apartado económico, incluídos los derechos de televisión, el presidente de la Dimayor reconoció que "era de esperarse" que muchos sectores se muestren preocupados. Sin embargo, aclaró que están intentando llegar a soluciones conjuntas, pero siempre priorizando la salud: "Estamos buscando alternativas económicas, hay que ser creativos y re inventarnos. No ganamos nada arreglando lo económico si se nos viene una catástrofe con un jugador o un hincha, no es lo importante. (...) Los 36 equipos nos dijeron que ese era el camino, respetar la vida. Este esfuerzo no se puede perder", concluyó.

