Las duras críticas de Gustavo Petro a la ley 100

El senador de la Colombia Humana y excandidato presidencial, Gustavo Petro, considera que el principal problema que tiene Colombia hoy para atender la emergencia por el coronavirus es la ley 100, por lo que aseguró que esta debe ser modificada vía decreto.

"¿Qué es lo que nos está diciendo el gobierno? el gobierno lo que nos está diciendo es que no tiene la voluntad política para reformar la ley 100 vía decreto de emergencia y por tanto atender con eficacia la pandemia. Si esa voluntad política no existe, no vamos a atender con eficacia la pandemia ¿y eso qué significa?: miles de muertos", manifestó Petro

Agregó, además, que si "quisieramos que el personal médico de los hospitales estuviera laborizado y pago hasta la fecha, habría que quitar el mecanismo de financiación de la unidad de capitación, es decir, habría que quitar la EPS, es decir, habría que quitar la ley 100".

A juicio de Petro, la ley 100 implica falta de pago a los trabajadores de la salud y deudas de los hospitales.

Por su parte el ministro de salud, Fernando Ruiz, sostuvo que no se ha planteado el tema de reformar la ley 100 vía decreto.

"Aquí no se ha tomado nunca la decisión, ni se ha planteado el tema de reformar la ley 100 bajo un ámbito de decreto, simplemente las medidas que se han tomado en la gran cantidad de decretos expedidos, se han orientado fundamentalmente a orientar el sistema de salud hacia tener una mejor preparacion y hacia a unas medidas que no son estructurales sino son fundamentalmente coyunturales para permitir el mejor flujo de información, el mejor flujo de pacientes, la mejor preparación", manifestó el ministro.

Finalmente el senador de la Colombia Humana, Gustavo Petro, aseguró que se debe buscar un consenso político en el Congreso " para presionar al gobierno, para dotar al gobierno de la voluntad política (...) para poder superar la ley 100", indicó.

