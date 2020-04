Rubén Blades y Carlos Vives lanzan canción dedica a enfermos por COVID-19

Son muchos los artistas que han lanzado contenido dirigido a la coyuntura que enfrenta el mundo a raíz de la crisis por coronavirus.

Un ejemplo es el cantante Jorge Drexler, que hace un tiempo presentó su canción ‘codo con codo’. A esta iniciativa se han unido dos grandes de la música, Rubén Blades y Carlos Vives, quienes sorprendieron con su interpretación.

Se trata de ‘No estás solo’ el primer sencillo que relizan juntos, el cual fue grabado en septiembre de 2019 pero que, se estrena en tiempos tan difíciles para la humanidad.





"La estamos adelantando porque el tema es muy del momento. La idea de escribir, 'No estás solo/a', se me ocurrió porque noté que hay canciones para todo excepto para la gente que está enferma. Por la reacción a mi tema 'Amor y control'¨ me percaté de que mucha gente experimenta la necesidad de expresar su sentimiento frente a la situación de tener a un pariente o ser querido enfermo", expresó Blades.

Por su parte Vives compartió una foto en su cuenta de Instagram, acompañada del mensaje: “no están solos aquí están sus amigos! Gracias Ruben Blades, con la V de Vives y la B de Blades la fé sobrevive #noestássolo”

