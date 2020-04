Hermanos de sangre y de arbitraje en Colombia

Por: José Borda

El arbitraje es una de esas profesiones a los que pocos quieren ingresar por los riesgos que conlleva, a pesar de esto, hay una tendencia que se está dando y es que cada día son más los hermanos que se vinculan a este gremio; en la actualidad en Colombia hay siete parejas de hermanos que arbitran en la Liga y el Torneo de asecenso.

Los primeros son los hermanos Roldán, Wilmar y Miguel, los dos son internacionales, uno central y el otro asistente, los antioqueños dirigen partidos dentro y fuera del país en torneos de Conmebol y FIFA. Wilmar es FIFA desde 2008 y Miguel desde 2019 son los consanguíneos que más lejos han llegado dentro del arbitraje.

Seguidamente aparecen los Guzmán, Jorge y Alexander, el primero es árbitro en la Categoría A y el segundo, asistente Internacional e Ingeniero de sistemas. En Norte de Santander también están los Ortíz, Alexander, licenciado en educación física fue recién ascendido a la máxima categoría del fútbol como árbitro y Wilson es asistente en la B.

Bogotá no se queda sin el aporte de esta curiosidad familiar, en la capital de la república están los hermanos Sánchez, Camilo y Sebastián, el primero de 25 años es licenciado en educación física y asistente de la Liga, y el segundo, árbitro de la Categoría C y estudiante de derecho de 21 años. También están los hermanos Rodríguez, Nicolás, de 26 años, es profesor de física y dirige en la Categoría A desde hace 5 años, lleva en el torneo apertura dos partidos; mientras que Sebastián de 22 años, quien dirige en la Categoría C y es estudiante de topografía.

El Eje Cafetero también tiene sus representantes con una característica adicional, tanto los de Manizales como los de Armenia son mellizos; si ¡mellizos!... inicialmente están los hermanos Aguirre, del departamento de Caldas, Cristian y Jonathan de 25 años, el primero es técnico en mantenimiento mecánico y es asistente de la Categoría A; mientras que el segundo es árbitro en la Categoría B y ejerce como productor de TV.

Y finalmente, en el departamento del Quindío están los hermanos Arias de 27 años, John Alexander y Jefferson David, Alexander es árbitro y licenciado en educación física. Jefferson es asistente y técnico en mecánica dental; los dos trabajan en el torneo de ascenso.