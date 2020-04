Piden suspender pago de alquiler de camionetas blindadas de congresistas

La directora Administrativa de la Cámara de Representantes, Carolina Carrillo, aseguró que la suspensión del pago del alquiler de los carros blindados de los congresistas, es una medida que ayudaría a la austeridad en momentos de crisis por el COVID-19.

"Primero, porque consideramos que no es justo que se cobre un servicio que no se está prestando; segundo, porque también consideramos que, en virtud de la austeridad en el gasto público, es lo mejor que pueden hace de hecho todas las entidades públicas del Estado, poder prescindir de aquello que no está necesitando en este momento determinado", dijo la funcionaria.

Sin embargo, según explicó, la respuesta de la Unidad Nacional de Protección fue la de no aceptar la solicitud presentada por esa corporación a finales de marzo.

"La respuesta básicamente es que los congresistas son servidores públicos de aquellos que los decretos dictados dentro de la emergencia económica, social y ecológica, si pueden transitar, si pueden movilizarse, y que, por lo tanto, al momento de hacerlo, no hay ningún tipo de restricción. La UNP aduce que el servicio se está prestando y que, si se está prestando el servicio, pues ese servicio se debe pagar", dijo la funcionaria.

Aseguró que, a su juicio, los congresistas no están dentro de las personas que pueden movilizar durante la cuarentena y por tanto insistió en su pedido.

