Cuando inicien sesiones en Cámara, citarán a control político a MinHacienda

En medio del debate para convocar congresistas a sesionar, ya sea de manera virtual o presencial, el representante Inti Asprilla, del partido Alianza Verde, aseguró que es necesario que todos los parlamentarios vuelvan a trabajar ya que están "en todo derecho de pedirle cuentas al gobierno de Iván Duque y para eso tiene que abrirse el Congreso lo más rápido posible".

Todas las comisiones del Congreso pueden empezar A TRABAJAR INMEDIATAMENTE sesionando virtualmente, el resto ES PURA CARRETA Y BAZOFIA ENGAÑA BOBOS.

A @IvanDuque y sus ministros hay que hacerles control político más qué nunca!!#OTrabajanODonan — Inti Asprilla (@intiasprilla) April 7, 2020

Asprilla señaló que, entre las consideraciones de la Cámara, él llamará a control político al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, "para que explique cuánto dinero se ha metido al fondo para girarle a los vendedores informales, a las personas que tienen desempleo y qué se está haciendo para que ese dinero llegue".

Yo quiero citar a un debate de control político a Carrasquilla @MinHacienda para que me diga cuánto dinero han dedicado a dar subsidios a los vendedores informales y personas desempleadas, y cuantos de estos ha entregado efectivamente.

El 13 de abril debemos sesionar si o si. — Inti Asprilla (@intiasprilla) April 7, 2020

El representante destacó que, si hasta el momento no se ha abierto el Congreso, no es por falta de voluntad política, sino porque las mayorías del Capitolio están alineadas con el gobierno de Iván Duque, y no han sido serios en ponerse de acuerdo desde hace dos semanas para volver a trabajar.

“EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA”.