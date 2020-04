MinSalud advierte endurecer aislamiento por incumplimientos a restricciones

El Ministerio de Salud dijo que, para hacer frente a la pandemia del COVID-19, la responsabilidad debe ser asumida tanto por el Gobierno Nacional como de la comunidad. Por lo que reiteró, que a pesar de las diferentes estrategias que se estarán implementando a lo largo de este año, teniendo presente que este no es un problema que se superará en los siguientes días. Los colombianos deben estar comprometidos con las restricciones ordenadas para poder disminuir el crecimiento del virus en el país.

“Evidentemente sino hay una disciplina social, no se va a lograr los efectos que queremos. A mí me da mucho temor de que nosotros que somos latinos, y tenemos una visión mucho más relajada de la vida, podemos tener mayores dificultades. Si no somos conscientes del riesgo, el peligro que enfrentamos vamos a asumir consecuencias complejas”, añadió Fernando Ruíz, ministro de Salud.

El ministro dijo que los colombianos deben ser conscientes del riesgo en salud pública que enfrente el país, por lo que se debe tener disciplina. Ya que además entre abril y junio se prevé el pico epidemiológico de enfermedades respiratorias.

