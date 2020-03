Empleadores no pueden obligar a trabajadores a tomar licencias

El Gobierno expidió una circular en la que explica porque los empleadores no pueden coaccionar a sus trabajadores a firmar licencias no remuneradas, por el confinamiento del COVID-19.

En la circular el Ministerio de Trabajo afirma que no es permitido obligar a los trabajadores a solicitar licencias no remuneradas, so pretexto de mantener el empleo pues dicha práctica además de ser ilegal afecta dolorosamente a la vida del trabajador y su familia, al no poder contar con ingresos suficientes para atender la crisis.

Aclaró la cartera Laboral, que conforme lo señalado en el artículo 333 de la Constitución Política, la empresa tiene una función social que implica obligaciones, una de ellas, propender por el bienestar de sus trabajadores.

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, afirmó que la circular tiene como objetivo, “prevenir abusos derivados de la coacción, que podrían ejercer algunos empleadores para que sus trabajadores procedan a la firma de licencias no remuneradas”.

Explicó, que la opción de solicitar una licencia no remunerada debe provenir libre y voluntariamente del trabajador, y el empleador determinar la procedencia del concepto de concederla, o no , de acuerdo con lo señalado en el Código Sustantivo del Trabajo.

Finalmente, el Ministerio de Trabajo, advierte en la circular que tendrá el carácter de autoridades de policía para lo relacionados con la vigilancia y control de las normas laborales y están facultados para imponer las sanciones pecuniarias, según la gravedad de la infracción, mientras subsista sin perjuicio de los demás sanciones contempladas en la normatividad vigente.