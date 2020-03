Rangers da vía libre a Morelos para regresar a Colombia

El Rangers de Escocia autorizó a sus jugadores extranjeros a regresar a sus respectivos países mientras se mantiene la suspensión del fútbol escocés, debido al brote del coronavirus en dicha nación.

El goleador cordobés Alfredo Morelos pudo haberse apoyado en dicha medida para retornar a Colombia; no obstante, debía hacerlo durante este fin de semana, teniendo en cuenta la medida adoptada por el presidente Iván Duque de no permitir el ingreso de viajeros internacionales al país, colombianos o no, a partir del lunes.

Los jugadores que desearan quedarse en Glasgow también podían hacerlo, en ambos casos, resguardados para evitar cotagiarse con el COVID-19.