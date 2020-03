Barrida de despidos: un club ya rescindió el contrato de nueve futbolistas

El pandemia mundial del coronavirus ya empezó a dejar los primeros despidos en el mundo del fútbol. Y es que un club en Suiza, donde ya se suspendió la Liga, anunció, a través de su página web, que rescindió el contrato de nueve de sus jugadores, quienes se negaron a reducirse el sueldo.

Se trata del FC Sion que, según su presidente, Christian Constantin, tomó la decisión de despedir a nueve jugadores -varios de renombre-, quienes no aceptaron rebajarse el sueldo: Seydou Doumbia, ex Roma; Alex Song, ex Barcelona; y Johan Djourou, ex Arsenal, fueron algunos de los futbolistas que encabezaron la lista.

El resto de jugadores fueron: Xavier Kouassi, Mickaël Facchinetti, Ermir Lenjani, Christian Zock, Birama Ndoye y Pajtim Kasami.

Respecto a esta situación, el sindicato suizo de futbolistas (SAFP) se pronunció en un comunicado oficial: "Esperamos que estos despidos abusivos sean revocados inmediatamente y se puedan discutir posibles soluciones alternativas.