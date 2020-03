"La vida es más importante que el fútbol": Falcao contra la Superliga turca

Turquía es uno de los pocos países en el mundo donde el fútbol no se detiene pese a la propagación del coronavirus, la única medida tomada al respecto ha sido la de jugar los partidos a puerta cerrada, motivo por el cual los distintos jugadores se han pronunciado en contra. Falcao, jugador del Galatasaray, también alzó su voz en contra de esta medida.

'El Tigre' respondió primero a una publicación de John Obi Mikel, quien escribió en sus redes sociales un mensaje tras rescindir su contrato con el Trabzonspor, como una medida para dejar de jugar en medio del virus.

El nigeriano comentó en sus redes sociales: "Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta a un momento turbulento".

A lo que Falcao, así como muchos otros futbolistas reconocidos, respondió: "La vida es más importante que el fútbol".

Así mismo, el samario publicó en sus redes sociales una imagen con la tasa de mortalidad de Turquía a raíz del COVID-19 y el mensaje: "La gente está muriendo en todo el mundo".

Además de Falcao, Hugo Rodallega y Óscar Estupiñán, ambos colombianos jugadores del Trabzonspor, se han manifestado en contra de que se siga jugando la Superliga de Turquía.