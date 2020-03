La campaña fue hecha con trabajo, no pedimos plata por debajo: MinInterior

La ministra del Interior, Alicia Arango, se refirió a los audios que involucran la campaña presidencial de Iván Duque con el “Ñeñe” Hernández y con prácticas como la compra de votos.

Arango aseguró que la campaña fue absolutamente transparente y que los resultados fueron producto de un arduo trabajo.

“Eso fue una campaña absolutamente transparente, una campaña hecha con mucho rigor, con trabajo, con trabajo y fuerza. Nosotros no tenemos por qué andar pidiendo plata por debajo a nadie. Eso no se parece al presidente Uribe ni al presidente Duque. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer”, sostuvo.

La ministra también se refirió a las fotografías en las que el presidente Duque aparece con Hernández, explicando que los funcionarios no tienen un “radar” para identificar a los narcotraficantes.

“Las personas se toman fotos con todo el mundo, no hay un radar para saber quién es narcotraficante y quien no, lo importante es ver que no hay ningún tipo de relación” aseguró.