El 'Pibe' sobre James: "Hay que llamarlo a la Selección para arroparlo"

Pocos le pierden la mirada al presente del futbolista colombiano, James Rodríguez, en el Real Madrid. Tras el debate sobre la visita del técnico de la Selección Colombia, Carlos Queiroz, en la cual el estratega le dijo que no le garantizaba la titularidad en el equipo, diversas personalidades deportivas se siguen pronunciando al respecto: Esta vez fue el turno para otro referente: Carlos 'El Pibe' Valderrama.

Sobre la situación del colombiano, el 'Pibe' no dudó en afirmar que hay que convocarlo para los próximos partidos de Eliminatorias contra Venezuela y Chile: "Hay que llamarlo a la Selección [Colombia] para arroparlo. Es el momento".

Además, Valderrama añadió que nunca recibió una visita de un técnico de Colombia como la que le hizo Queiroz a James: "Yo jugué mucho tiempo con la Selección y ningún entrenador me llamó para decirme que iba a jugar o ser suplente", aseveró.

Finalmente, pese a respaldar a James, el ex futbolista de la 'Tricolor' considera que este también debe poner de su parte y trabajar: "Uno lo convocan y uno se gana el puesto. No creo que eso pase en el fútbol moderno. Lo que hay que hacer es llamarlo y que él demuestre si puede estar o no", concluyó.