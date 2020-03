Hierro: "James es un gran jugador que podría aportar a cualquier Selección"

El legendario exjugador español y ahora técnico, Fernando Hierro, se refirió en diálogo con el Carrusel Caracol de Caracol Radio, a la actualidad de James Rodríguez, a quien elogió de gran manera, y se refirió a Carlos Queiroz, técnico 'Merengue', de quien calificó como una "acierto" su llegada a la Selección Colombia.

"A mí Carlos (Queiroz) me encanta, yo creo que va a hacer un gran trabajo. A mí me parece una muy buena decisión", destacó el excapitán del Real Madrid, quien al respecto agregó: "Carlos es una buena decisión por lo que representa, por su experiencia".

Sobre James Rodríguez, comentó: "James es un chico extraordinario, un chico que trabaja mucho, un chico humilde".

¿Lo convocará? Carlos Queiroz visitó a Steven Alzate en el Brighton

Gol de 'Juanfer' mantiene a River líder a una fecha del final

Y sobre sus pocos minutos en la presente temporada con el equipo de Zinedine Zidane, explicó: "En el Real Madrid tiene una competencia muy grande en su posición. También es cierto que al inicio de temporada cuando estaba jugando se lesionó".

Mientras que interrogado por si debe, o no, ser convocado a la Selección Colombia, concluyó: "Yo no soy quién para decidir si Carlos (Queiroz) debe convocarlo o no. James es un jugador con un talento extraordinario para cualquier selección del mundo".