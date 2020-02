Valenciano sobre James: “Si el nivel no te da, no vas a jugar”

Iván René Valenciano se sumó al debate sobre James Rodríguez y cuestionó el presente nivel deportivo del volante en el Real Madrid. 'El Bombardero' aseguró que su poca continuidad en España no se debe a un tema físico; sino a su bajo nivel deportivo.

"No es un tema físico de James, porque esa no es la razón por la que él no juega en el Real Madrid. Él no juega, porque la capacidad futbolística de él, supuestamente el nivel que le ve el entrenador en las prácticas, no le permite jugar en el Real Madrid", sentenció el goleador histórico del Junior en El VBAR de Caracol Radio.

Y agregó con contundencia: "Tú le puedes dejar 20 preparadores físicos, pero si futbolísticamente no te da lo que necesitas, no pasa absolutamente nada"