Polémica en Argentina: ¿Qué sustancia recibió Maradona en pleno partido?

Una nuevo polémica envuelve a Diego Maradona en el fútbol argentino. El hoy entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata recibió una sustancia por parte de uno de sus colaboradores en el banco del equipo en el partido de su equipo contra Rosario Central por la Superliga argentina.

En el video se puede observar como uno de sus asistentes hace la seña de ponerse de pie mirando hacia otros dos miembros del cuerpo técnico, quienes rápidamente se levantan justo enfrente de Maradona, cubriéndolo casi por completo del foco de la transmisión.

Esta situación, la cual ocurrió alrededor del minuto 49', ha generado todo tipo de hipótesis respecto a qué recibió Maradona y por qué sus asistentes lo taparon en ese momento.

Según información del medio Infobae, fuentes cercanas al entorno de Diego le dijeron que querían evitar polémicas para que no se empezaran a generar especulaciones: Diego tiene la cámara que lo enfoca los 90 minutos. Pero no querían que se empezara a hablar sobre qué le dieron de tomar a Maradona. Algo parecido había pasado en el partido contra Talleres en Córdoba (le ofrecieron la pastilla de la presión y en ese caso Diego no la aceptó), se vio, y estuvieron hablando toda la semana".