Tras más de 20 años de proceso piden condena contra exgobernador de Guainía

Más de 20 años lleva en proceso el exgobernador de Guainía, Arnaldo José Rojas, por incumplimiento de unos contratos y aún no se presentan las conclusiones en el proceso.

En total se le acusa por no cumplir con los requisitos de 28 contratos que suman $205 millones y que eran para la protección de contaminación por mercurio en el medio ambiente. Además, dice la Fiscalía, se apropió de dinero en favor de terceros.

Estos hechos se remontan a 1998 cuando Rojas era gobernador de Guainía.

El exgobernador dice que ha gastado por lo menos 60 millones de pesos ejerciendo su defensa y que para la Fiscalía ha sido muy difícil demostrar que es culpable.

"Tengo mi conciencia tranquila porque soy inocente", es lo que dice Rojas.

Además, ahora se enfrenta a otro problema pues como ya no tiene para pagar un abogado, tuvo que recurrir a uno de oficio, pero su defensora Ludy Santiago Santiago dice que hasta ahora conoce el caso y que no puede presentar los alegatos finales porque no le han renovado su contrato.

Hoy la Fiscalía presentó esos alegatos y consideró que se le debe imponer una condena al exgobernador que podría ir de 4 hasta 12 años.