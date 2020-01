'Rigo': "Mi esposa y mi mamá me dijeron que me retirara del ciclismo"

Rigoberto Urán continúa trabajando en su recuperación luego del delicado accidente que sufrió en la pasada edición de la Vuelta a España, el cual le ocasionó la fractura de dos costillas, la clavícula izquierda y la perforación de un pulmón. El antioqueño, quien estaría cercano a volver a rodar por las carreteras, se refirió a los difíciles momentos que atravesó tras la lesión, sus principales objetivos y cómo sería su calendario para este año.

'Rigo' visitó Bogotá liderando la campaña del 'EF Challenge', una competencia mundial de oratoria en inglés para que estudiantes de bachillerato de colegios expresen sus ideas sobre temas de interés global, la cual es organizada por su equipo el Education First.

Urán busca en el país jóvenes colombianos que sean conscientes de las problemáticas que aquejan el mundo y cómo ellos pueden aportar para su solución, para expresar en un discurso, todo esto, valga la redundancia, en inglés.

En un diálogo exclusivo con Caracol Radio, el 'Toro de Urrao' explicó que sus principales objetivos para este año es correr el Tour de Francia y la prueba de ruta de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El antioqueño podría volver a la bicicleta en el Tour Colombia; sin embargo, se encuentra a la espera de que su equipo le haga una evaluación médica y le autorice estar en la carrera.

"Para nosotros los colombianos el Tour Colombia es como el Tour de Francia", aseguró, luego de lamentar su ausencia en los Campeonatos Nacionales de Ruta por una molestia que aún presenta en una mano.

Más allá de las pruebas en las que le gustaría estar, 'Rigo' aseguró que en este punto su principal sueño es "volver a competir" y hacerlo de la mejor manera tras los meses que lleva ausente por su accidente.

Respecto a este, Rigoberto Urán explica que lo más difícil fue la reacción de su esposa y su mamá, quienes le dijeron que diera un paso al costado. "Lo más difícil que viví yo fue la reacción de mi mamá y de mi esposa que me dijeron que me retirara del ciclismo. Ellas y yo sentimos miedo".

El antioqueño confesó que decidió no tomar ninguna decisión en caliente y que trabaja psicológicamente en busca de superar algunos miedos que le quedaron tras su accidente. "La bicicleta a uno le dice 'no me dejes, móntame todos los días, hazme muchos kilómetros'... estas decisiones hay que tomarlas bien".