Fiscalía: Así se organizaban disidentes de Farc para infiltrar marchas

Una llamada interceptada el 18 de noviembre de 2019 entre David Rabelo y Jaime Olarte Torres, alias ‘La abuela’, ambos detenidos como presuntos enlaces de las células de las disidencias de las Farc, registró cómo se preparaban para las marchas del 21 de noviembre, que terminaron en caos urbano.

1:00 -Me confirma si algo, esta tarde tengo que ir a la oficina a cuadrar unas cosas, ya quedo pendiente de lo que usted me diga para cuadrar la siembra de árboles. ¿Se acuerda que eso es para el miércoles? Lo que habíamos hablado la vez pasada, para lo de la siembra el miércoles, ¿a ver cuántas?

-De nueve, es que…como pensaban llevar bizcochos, eso los maricas pasteleros no están

-Ah, juemadre…

-Ese es el lío mano, por eso es que estoy aquí preocupado porque por ningún lado,

Ya, sí señor

-Ese loco es el que organiza eso

-quedo pendiente, y lo otro, que le diga a este MK que Eliana el 21 y 22 está aquí en Bogotá

Dice la Fiscalía que ninguno de los detenidos se ha dedicado, ni ha tenido experiencia en actividades como siembra de árboles o elaboración de bizcochos, pasteles y nada de panadería. Por eso, interpreta que es lenguaje clave para referirse a la fabricación y el tráfico de explosivos, para los disturbios de las marchas.

En esta conversación de otro de dos detenidos Víctor Hugo Ruiz, habla con alguien a quien identifican como Samuel, en ese audio quedó en evidencia, según la Fiscalía, cómo buscan elementos para la elaboración de explosivos.

- Dígame más o menos qué necesita.

- Necesito 2 blancos, 2 negros, necesito goma, necesito de la roja.

- ¿Roja de cuál?

- La que da a color verde.

- Mk está a 28 la libra

- Y recuerda cómo se saca el rojo

- Con anilina la cochinilla, el sobre valía 2.300

- Y un especial

- Eso se vende fácil, pero controlaron el blanco, el clorato

- Ay mk, no diga esa palabra, jajaja

- Qué pena, ¿o sea el brillante y el negro?

- Listo yo le escribo al guevón a ver qué

- ¿Y el mezclo?

- Mk no me acuerdo

En otra llamada del 19 de noviembre de 2019 se escucha a Yeiner Avendaño, uno de los enlaces con alias la ‘abuela’ y Diego Camilo, otro de los dos implicados. Hablan de que se les frustró la fiesta.

El 19 de noviembre de 2019 se produjo una serie de allanamientos en varios inmuebles, que para esa fecha fueron muy polémicos, previo a la jornada de marchas del 21 de ese mes. Entre esos allanamientos, estaba la vivienda de Víctor Hugo Ruíz, allí las autoridades encontraron insumos para la fabricación de explosivos como azufre, aluminio y pólvora negra. El fiscal señala que la comida y los almuerzos, eran los insumos para la fabricación de papas bomba que se iban a utilizar contra la Fuerza Pública.

- La señora tenía todo listo para el almuerzo güevón y me llamaron para decirme que se dañó la comida mano.

-ay no joda mano

-sí señor

-No mano, ¿y ahora?

- Como que anoche ella le echó tomate a la comida, tomate y espinaca y eso se dañó.

-Me va tocar a mí decirles que no, ahhh

-sí señor, eso es una cagada grande que nos acaban de hacer

-y después lo otro mano.

-Jueputa, yo no sabía ni como decirle mano

-eso es por tres lados

-Porque como que anoche estuvieron por allá, entonces eso fue la vaina

-La cagada es que no hubo nada, porque no vi noticiero, porque yo anoche no estuve

-La verdad no sé lo que pasó.

-¿Y nos vamos a ver ahoritica?

-Yo creo

Y En un allanamiento realizado el pasado 21 de enero en la vivienda de Jaime Hernando Torres, alias ‘La abuela’ y presunto enlace directo de alias Gentil Duarte, fueron hallados tres documentos. Uno de ellos titulado: ‘Informe estructura urbana Jorge Briceño’, señala que el objetivo de esas células es generar caos en las ciudades.

Qué encontramos en ese documento. Señala que, para este semestre, puntualmente 2019… (13:20)… Se espera poder impulsar un paro estudiantil que tenga como objetivo emprender disputa con el gobierno posibles organizativas y bélicas en escenarios bélicos, igualmente señala escalarlo, y del alcance bélico del accionar. el objetivo de este paro es lograr acuerdo con el gobierno a través de movilizaciones, escudos, asambleas y tropeles

13:51 Efectivamente, esa red se planeó para el segundo semestre de 2019, y ¿qué sucedió el segundo semestre de 2019? en noviembre, se presentaron unos disturbios a través de acciones bélicas con contra la fuerza Pública.

El próximo martes una jueza decidirá si los envía o no a prisión.