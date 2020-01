Besaile dice que acudió a gobierno Santos por 'cartel de la Toga'

Durante el juicio que avanza en contra del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Ricaurte, y donde el ex senador Musa Besaile es testigo de la Fiscalía, este dijo que acudió ante un alto funcionario de la presidencia del entonces gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero aclaró que el nombre lo revelará ante la Justicia Especial de Paz.

“No me huele bien, siento que me están armando un entramado y esto va para mal. Posterior a esa reunión yo me dirigí a la Presidencia de la República en ese mismo año 2014, hablé con un alto funcionario del gobierno de ese momento. Señor juez que me reservó el nombre porque son hechos señora fiscal que develaré ante la justicia especial de paz”, señaló Besaile.

Según el ahora testigo de la Fiscalía, al revelar el nombre del alto funcionario se estaría auto incriminando y por eso entregará esa información a los magistrados de la JEP, donde fue aceptado recientemente.

