La falta de sistemas de salud de calidad cobran 9 millones de vidas al año

Una investigación que inició la Comisión de Salud Global de The Lancet sobre Sistemas de Salud de Alta Calidad (Comisión HQSS) en 2019, y tras un año de haber comenzado, descubrió que 9 millones de muertes al año son por condiciones tratables y el 60% de esas muertes son de personas que no tuvieron acceso a salud.

La Comisión aseguró, que la gran tamaño de los déficits de calidad significa que las soluciones son insuficientes y que lo que se necesita es reiniciar los sistemas de salud.

Lo más importante es que el informe de la Comisión provocó debates de alto nivel en varios países. Gobiernos como Etiopía, India, Kenia, Nepal y Argentina realizaron consultas nacionales sobre los sistemas de salud de alta calidad. Los resultados fueron discutidos por quienes lideran los ministerios de salud, con la participación de la sociedad civil.

Formuladores de políticas de muchos países participaron en el trabajo de la Comisión y reconocieron que los problemas de calidad en salud eran un desafío compartido. Además, argumentaron que es el momento de hacer ajustes de fondo que vayan más allá de regulaciones o intervenciones.

Finalmente, se concluyó que para tener un sistema de alta calidad, es necesario el apoyo político y que organizaciones como el Banco Mundial, la organización mundial de la salud y el Banco Interamericano de Desarrollo siempre estén presentes.