Russo aún cree en el regreso de Edwin Cardona a Boca Juniors

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, dijo este viernes que no descarta que el club fiche al delantero peruano Paolo Guerrero o al centrocampista colombiano Edwin Cardona porque "todavía" está "el libro de pases abierto".



Guerrero, de 36 años, estuvo muy cerca de pasar a Boca a fines del año pasado, pero este jueves inició la pretemporada con su club, el Inter de Porto Alegre.



Sin embargo, Russo dijo en rueda de prensa que él no da "nada por descartado porque todavía tenemos el libro de pases abierto y las cosas pueden suceder".



También se refirió a Cardona, que no sería tenido en cuenta por el Monterrey mexicano, y aseguró que tiene "un plus" porque ya vistió la camiseta de Boca Juniors de 2017 a 2018.



"Sabe lo que es Boca. Eso lo hablamos permanentemente (con los directivos) porque sabemos cómo es Boca. No es fácil, estamos con los tiempos cortos y acortar los tiempos de adaptación sería muy bueno, pero entiendo lo que cuesta hoy en este país traer un jugador de afuera", señaló.



Otro futbolista que está cerca de regresar al club es el centrocampista Pol Fernández, del también mexicano Cruz Azul.



"Hasta que no esté todo cerrado no decimos nada. Esa es nuestra política. Pero estamos bien", dijo al respecto Russo.



A falta de siete jornadas para el final de la Superliga Argentina, Boca Juniors es segundo con 29 puntos, uno menos que el líder, Argentinos Juniors.



El primer partido de Boca Juniors en 2020 será el 26 de enero en la Bombonera ante Independiente en la decimoséptima jornada del torneo local.



El Xeneize debutará en la Libertadores el 3 de marzo ante el Caracas venezolano en la primera jornada del Grupo H.