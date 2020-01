Colombiano preso en China denuncia que no recibe atención médica adecuada

El colombiano Francisco Javier Rondón, detenido el 6 de diciembre de 2012 en Shanghai, China, por narcotráfico y sobreviviente de un cáncer de testículo denunció que su enfermedad empezó a complicarse desde enero de 2019, pero no ha recibido la atención adecuada. “Yo necesito empezar un tratamiento nuevo con un especialista, porque no estoy dispuesto a seguir en las manos de alguien que me está dando tratamientos experimentales con la pérdida de tiempo, desgaste de mi cuerpo y sistema inmunológico”, afirmó.

Rondón también indicó que hay demora en la práctica de sus exámenes. “El Gobierno chino quiere lavarse las manos para poder decir que me brindaron atención médica de calidad para salvar mi vida, cuando eso no es verdad”, dijo.

Por su parte, María del Pilar Rondón, hermana de Francisco, señaló que pide su pronta repatriación. “Pedimos que la Cancillería se pronuncie sobre este caso, que el proceso se realice lo más pronto posible. Si mi hermano va a fallecer que sea en su país, al lado de sus familiares y no como una persona olvidada, para que por lo menos podamos verlo con vida”, añadió.

Aunque el presidente Iván Duque firmó un acuerdo de repatriación de presos por razones humanitarias con el Gobierno chino, el Congreso colombiano aún no lo ha ratificado.