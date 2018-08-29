Con escenas muy detalladas se estrena el DVD de 'Infinity War'

La edición en DVD y Blu-ray de Vengadores: Infinity War sale a la venta este miércoles 29 de agosto, esta edición traerá muchos detalles que podrá observar con mayor detenimiento y con los que quedará con la boca abierta.

Uno de estos detalles es que Spider-Man estuvo muy cerca de quitarle el Guantelete del Infinito a Thanos, en esta nueva edición encontrará imágenes detalladas del suceso.

Si haces memoria, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange, Star-Lord 'El Destructor' y Mantis, atacaban por sorpresa a Thanos en lo que quedaba de su planeta para recuperar el Guantelete del Infinito.

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Tras varios sucesos y enfrentamientos el vencedor resulta ser Thanos donde el plan fracasaba cuando Star-Lord descubría que él lamentaba haber matado a su hija Gamora en Vormir para obtener la Gema del Alma.

A pesar de las criticas que recibió el film de parte de algunos aficionados por su final inesperado este 2019 llega cargado de sorpresas para todos los aficionados de Marvel.

La fase 3 de Marvel Studios prosigue el año que viene con los estrenos de Capitana Marvel que se estrena el 8 de marzo de 2019 y Vengadores 4 que se estrena el 3 de mayo de 2019. Después, Spider-Man: Lejos de casa, la secuela de Homecoming con Tom Holland, dará comienzo a la fase 4.