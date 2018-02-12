Por feminicidio condenarán a asesino de niña de 13 meses en Caquetá

Cristian Camilo Ruiz Betancour, un joven de 19 años señalado de violar y asesinar a una niña de 13 meses en Florencia, Caquetá, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por feminicidio y acceso carnal violento.

Después de tres horas de audiencia, se reveló que Cristian Ruiz ya tenía antecedentes por la violación de un niño de 5 años en el municipio de Curillo, Caquetá.

Por ahora, el joven de 19 años fue enviado a la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá, donde esperará a que le dicten la sentencia.