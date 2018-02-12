Por feminicidio condenarán a asesino de niña de 13 meses en Caquetá
El joven de 19 años esperará su condena en la cárcel El Cunduy, de Florencia, mientras le dictan la condena.
Cristian Camilo Ruiz Betancour, un joven de 19 años señalado de violar y asesinar a una niña de 13 meses en Florencia, Caquetá, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por feminicidio y acceso carnal violento.
Después de tres horas de audiencia, se reveló que Cristian Ruiz ya tenía antecedentes por la violación de un niño de 5 años en el municipio de Curillo, Caquetá.
Por ahora, el joven de 19 años fue enviado a la cárcel El Cunduy, en Florencia, Caquetá, donde esperará a que le dicten la sentencia.