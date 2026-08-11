Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

12 ago 2026 Actualizado 12:51

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Eugenio Montoya, cabecilla del cartel Norte del Valle, salió de cárcel en EEUU: lo custodia ICE

Eugenio Montoya, exintegrante del cartel del Norte del Valle, está en un centro de detención del ICE en Luisiana tras salir de la cárcel. Aunque afrontaba una pena de 30 años, fue dejado en libertad en 2026.

Eugenio Montoya, cabecilla del cartel Norte del Valle, salió de cárcel en EEUU: lo custodia ICE

Eugenio Montoya, cabecilla del cartel Norte del Valle, salió de cárcel en EEUU: lo custodia ICE

00:00:0005:18
Descargar

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Añadir Caracol Radio en Google

Caracol Radio conoció que Eugenio Montoya Sánchez, cabecilla del cartel del Norte del Valle, salió de la cárcel en Estados Unidos luego de 19 años en prisión, incluida su privación de la libertad en Colombia.

Aunque afrontaba una pena de 30 años, fue dejado en libertad en 2026, lo que significa una reducción de 11 años de cárcel.

Captura de Eugenio Montoya por la Policía Nacional en 2007

Cabe recordar que Montoya fue capturado por la Policía Nacional en 2007 mientras negociaba su entrega con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Asimismo, este medio confirmó que Eugenio Montoya Sánchez está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), en el centro de detención de Allen Parish Public Safety Complex, estado de Lusiana.

ESCUCHE la NOTICIA completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escucha el audio

00:00:0005:18
Descargar

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Felipe Lara

Felipe Lara

Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir