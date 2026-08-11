El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eugenio Montoya, cabecilla del cartel Norte del Valle, salió de cárcel en EEUU: lo custodia ICE

Caracol Radio conoció que Eugenio Montoya Sánchez, cabecilla del cartel del Norte del Valle, salió de la cárcel en Estados Unidos luego de 19 años en prisión, incluida su privación de la libertad en Colombia.

Aunque afrontaba una pena de 30 años, fue dejado en libertad en 2026, lo que significa una reducción de 11 años de cárcel.

Captura de Eugenio Montoya por la Policía Nacional en 2007

Cabe recordar que Montoya fue capturado por la Policía Nacional en 2007 mientras negociaba su entrega con la Administración de Control de Drogas (DEA).

Asimismo, este medio confirmó que Eugenio Montoya Sánchez está bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE), en el centro de detención de Allen Parish Public Safety Complex, estado de Lusiana.

ESCUCHE la NOTICIA completa AQUÍ:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 05:18 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: