Protestas contra la exploración petrolera deja un campesino herido en Caquetá

Miles de campesinos que se oponen a la explotación de hidrocarburos en el sur del Caquetá, se enfrentaron con la Fuerza Pública, dejando como resultado un labriego herido con disparo de fusil, al parecer por militares que custodian la multinacional petrolera.

El grave incidente se presentó en el sector de la vereda Lusitania en zona rural del municipio de Valparaíso, lugar donde la compañía Emerald Energy, realiza sus actividades de sísmica. El labriego herido identificado como Wilson Váquiro, tuvo que ser remitido a un centro asistencial de Florencia.

“La situación en el Caquetá es muy compleja a raíz del ingreso de las multinacionales petroleras, en las últimas horas un campesino resultó herido tras enfrentamientos con el Ejército en zona rural de Valparaíso. En el norte del Caquetá también tenemos serios inconvenientes entre Fuerza Pública y población civil” sostuvo Mercedes Mejía, coordinadora de la mesa departamental para la defensa del agua y el territorio en el Caquetá.

La misma situación se presenta en el norte del Caquetá, donde a raíz de las concentraciones de campesinos que rechazan la explotación petrolera, los comerciantes de los municipios de El Doncello y El Paujil, cerraron sus locales por temor a nuevos enfrentamientos con la fuerza pública.