Piloto de Flydubai confía en que el ataque en cabina impulse cambios en la seguridad aérea

Smit Machchhar, el piloto de la aerolínea Flydubai que fue atacado el pasado 30 de septiembre por el copiloto de su avión con la intención de secuestrar el aparato y estrellarlo en Tel Aviv, espera que la seguridad aérea cambie a raíz del suceso, en el que fue agredido con el hacha de emergencia de la cabina.

“No culpo a nadie. Hay que aprender de lo sucedido. No diría que fueron errores, sino que hay que aprender de lo sucedido y asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir jamás”, afirmó el capitán indio al diario emiratí The National en su primera entrevista a un medio angloparlante.

Al preguntarle si la seguridad aérea cambiará a raíz del incidente, el piloto afirmó: “Tal vez. Creo que sí y para bien”.

Aunque no entró en detalles, dos de las cuestiones que más se discuten en términos de seguridad son cómo el copiloto pudo usar el hacha de emergencia en cabina para asestarle repetidos golpes con el objetivo de tomar los mandos del avión y cometer un “acto terrorista” contra el aeropuerto de Ben Gurión de Tel Aviv, de acuerdo con el relato de la Fiscalía emiratí.

Y, por otro lado, el hecho de que el copiloto obtuviera la autorización de seguridad para viajar a Tel Aviv, ya que es oriundo de Omán, país que no cuenta con relaciones diplomáticas con Israel.

Sin sospechas del copiloto

Desde el Hospital Militar Zayed, donde se recupera del ataque desde hace dos semanas, Machchhar aseguró al medio que no notó nada que le hubiera hecho sospechar que tenía alguna intención de cometer este acto.

“Si hubiera habido algo que pudiera haberme alertado antes en tierra, sí, por supuesto que habría actuado. Habría dicho algo. Habría cuestionado algunas cosas”, indicó.

Describió la mañana del 30 de septiembre, en el Boeing 737 del vuelo FZ1073 -con 172 personas a bordo, la gran mayoría israelíes- como normal, siendo esa la vez en que conoció al copiloto, que ha sido identificado como Hammam al Hammami, de 29 años, y que está arrestado en Emiratos Árabes Unidos.

“Era un vuelo matutino. Así que sí, hubo una charla informal, pero no fue una conversación profunda”, dijo, y agregó que se intenta evitar “conversaciones profundas, especialmente en espacios aéreos de alta intensidad o densidad, sobre todo hoy en día con todas las restricciones. Arabia Saudí tiene una densidad muy alta”, país donde el avión aterrizó de emergencia después de que el copiloto fuera reducido.

De acuerdo con la fiscalía emiratí, el supuesto agresor, “en presencia de su abogado y con todas las garantías legales a su disposición, prestó una confesión detallada en la que expuso sus motivos y las etapas de planificación y ejecución”, y “admitió haber actuado solo, sin la participación de terceros”.

Y lo acusó de tener una tendencia “hacia el extremismo y el terrorismo” que comenzó en 2017, mientras estudiaba en Melbourne (Australia), donde fue influenciado por ideas extremistas, concretamente por un imán libanés llamado ‘Abu Hamza’, un extremo que fue negado por el propio líder espiritual.

La lucha en cabina

El capitán afirmó que pensó en un primer momento que el golpe en la cabeza, asestado con el hacha de emergencia, provenía de un panel de la cabina que se había desprendido.

“La primera vez que me golpearon, pensé que algo había fallado en la estructura del avión y que se había caído sobre mi cabeza”, sostuvo, lo cual casi le hizo caer, pero “en los siguientes segundos, cuando los golpes continuaron” se dio cuenta de que venían de su compañero.

“Cuando recibí los primeros golpes, mi visión se redujo muchísimo. Perdí mucha visión. Solo veía siluetas”, explicó, y aseveró que no recuerda con exactitud cómo se desarrollaron los hechos ni la cronología.

Aunque logró abrir la cabina tras varios intentos, acto por lo que ha sido elogiado como un héroe.

“Lo más aterrador que oí y sentí fue cómo los motores perdían potencia. Cuando digo que perdían potencia, me refiero al sonido del motor, que pasa de toda su fuerza a algo nada deseable en esa etapa del vuelo. Sentí que el avión caía en picado”, explicó.

El capitán dijo que había “un caos y una conmoción enormes” cuando lo sacaron de la cabina, y ahí fue entonces cuando los pasajeros y la tripulación sujetaron al copiloto, mientras que dos pilotos de Flydubai que viajaban como pasajeros tomaron el control del avión.

“Si tuviera que decir cuántas personas intentaban controlar la situación, diría que un millón. Sé que no tiene sentido, pero sí, diría que un millón de personas intentaron controlarla”, zanjó.