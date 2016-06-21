Ejército destruye campos minados en San Vicente del Caguán

En operativos de rutina, tropas de la Novena Brigada, activaron de manera controlada dos minas antipersonas instaladas por presuntos guerrilleros de la columna Teófilo Forero de las Farc, en el sector del centro poblado de Guayabal, en zona rural de San Vicente del Caguán en el Caquetá.

Según las autoridades, el material bélico compuesto por anfo y metralla, habría sido acondicionado para atentar contra la fuerza pública, poniendo en riesgo la vida de campesinos y niños que hacen parte de las instituciones educativas en la región.

Las unidades Militares, advirtieron que continúan con los trabajos de desminado en esta zona del sur del país, región en la que hace presencia grupos al margen de la ley.