Producción de Termoflores se redujo por daño en la unidad IV

Instalaciones de la planta termoeléctrica de Colinversiones de Barranquilla (Termoflores). En la foto: Presidente Juan Manuel Santos –entre otros- presidente de esta empresa, Juan Guillermo Londoño.( Colprensa )

Un mantenimiento programado en la unidad IV de Termoflores originó un daño en los álabes de una de las turbina de combustión que provocó su salida de operación. Los álabes son las paletas curvas que tienen las ruedas hidráulica o las turbinas.

La compañía Celsia reveló que de los 610 megavatios de su capacidad total, quedan fuera de la red nacional temporalmente unos 230 MW, que equivalen a 5.5 GWH/día de aportes al Sistema Interconectado Nacional. El proceso de reparación de la turbina podría tener una duración entre 3 y 4 semanas.