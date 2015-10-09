Denuncian por prevaricato al juez que encarceló al alcalde de Buenaventura

Se trata de Hernando Rafael Agudelo Charris quien libró la orden de captura del alcalde Bartolo Valencia.

“Inexplicablemente y al parecer de manera predeterminada Hernando Rafael Agudelo Charris fungió como juez de control de garantías, legalizó la captura y privó de la libertad a Bartolo Valencia y no se declaró impedido, sabiendo que él ya había prejuzgado”, señaló Luis Gustavo Moreno abogado defensor.

Aseguró que se trata de un falso positivo judicial de la fiscalía por lo que pedirán el traslado del juicio a Cali para poder aportar las pruebas necesarias de la inocencia del mandatario local.

“Vamos a pedir el traslado del juicio a Cali y a la vista pública, demostraremos la inocencia de Bartolo Valencia, pues claramente la Fiscalía aseguró que no hubo detrimento patrimonial y que se trató de hechos cumplidos en el 2012 donde además se dieron todas las garantías para demostrar que se cumplieron las metas trazadas, no hubo detrimento y se dieron en el marco de la ley”, concluyó.