El reto más grande de mi vida es el oro Olímpico: Caterine Ibargüen

Faltaban dos días para conquistar la gloría en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una grave lesión en la pierna izquierda se interpuso en el sueño dorado de Caterine Ibargüen.“Eso fue algo muy difícil, pero tuve muchas fuerzas, enfrenté el momento y salí adelante, gracias a Dios pude conseguir la medalla de plata”, aseguró en El Alargue de Caracol Radio la campeona del salto triple en la Liga Diamante, quien se prepara para defender su título en el Mundial de Atletismo que arrancará el próximo 22 de agosto en Pekín.La atleta antioqueña pasó rápidamente la página, no se dejó vencer por ese momento tan complicado y afrontó la realidad con sendas victorias; Veintiocho triunfos consecutivos, incluyendo la medalla de oro que consiguió en los Juegos Panamericanos de Toronto, ilusionan con un salto de oro en Río 2016.Su inconfundible sonrisa es la expresión que refleja la entrega y el sacrificio que le han permitido dejar en alto el nombre del país y llenar de júbilo a una nación. E.A.: ¿Cómo va la preparación para el Mundial de Atletismo? C.I.: Estamos haciendo los últimos ajustes para enfrentar el campeonato mundial, estoy muy ansiosa y muy contenta de ir a representar muy bien a mi país. E.A.: ¿Este es el reto más importante del año?C.I.: Sí. La vida ha planeado este evento como el reto más importante de lo que es el 2015, igual que la Liga Diamante y los Panamericanos, pero paso a paso he afrontado estos momentos durante el año, creo que ahora me enfrento al más importante, pero voy con las mismas ganas y la misma preparación. E.A.: ¿El gran objetivo sigue siendo el oro olímpico?C.I.: Sí, tengo muchas ansias de eso porque es uno de mis grandes objetivos y estoy trabajando para eso. Si Dios me da el placer de cumplir ese sueño estaré muy agradecida y ese es el reto más grande de mi vida. E.A.: Usted parece no tener rival en la liga diamante, ¿es el mejor momento de su carrera? C.I.: Eso lo dicen los resultados, gracias a Dios he mejorado mi mejor marca personal. Este año he tenido un buen balance y estamos trabajando para seguir mejorando, creo que estoy pasando por lo mejor de mi carrera deportiva. E.A.: ¿La trasnocha batir el record mundial que ostenta la ucraniana Inessa Kravets?C.I.: En el deporte hay muchos sueños y ese es uno de esos, pero no me trasnocha. Hago todo lo posible, pero eso será el día que Dios quiera, solo estoy trabajando para eso porque sé que algún día llegará. E.A.: ¿Qué música le gusta? ¿Con qué se inspira antes de saltar? C.I.: Yo soy muy vallenatera, pero a la hora de la competencia escucho música más movida. E.A.: ¿Va a retomar la enfermería en algún momento?C.I.: Por ahora estoy concentrada en la preparación para los Juegos Olímpicos, ejercer la enfermería no me da tiempo, pero si me gustaría tener ese privilegio de ejercer y ayudar a otras personas, por ahora estoy terminando mi maestría en administración, recreación y deporte y dedicada a mi preparación para Juegos Olímpicos. E.A.: ¿Qué significado tiene Apartadó y el Urabá antioqueño?C.I.: Mi pueblo natal, me siento muy orgullosa de haber nacido en Apartadó, es algo que llevo en las venas, sé que vibran mucho cuando ven mis resultados y siempre están atentos a mí. Apartadó hace parte de mi vida y de mi desarrollo deportivo. E.A.: ¿Quién va a heredar su liderazgo en el atletismo colombiano? C.I.: El atletismo en Colombia está pasando por un gran proceso, esta disciplina está para hacer historia en estos tiempos

E.A.: ¿Cree que su reclamo a la federación de atletismo fue escuchado? C.I.: Mi reacción sirvió para decirles a los dirigentes que pensaran más en nosotros, que nos den lo que nos merecemos y después de eso se ha mejorado muchas cosas en la Federación, ya hay una comunicación más directa. Nosotros damos los resultados esperando algunas reacciones que generen compromiso con nosotros, pero creo que mi molestia ha tenido resultado. *Escuche la entrevista completa con Caterine Ibargüen en el audio adjunto a la nota