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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Justicia

Inpec aplica medidas para erradicar la tuberculosis en la cárcel de Itagüí

El centro carcelario recibirá cuatro auxiliares médicos que contribuirán al tratamiento y a la emergencia sanitaria.

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Este jueves emprenden en la cárcel de Itagüí una serie de medidas preventivas para que el brote de tuberculosis que hay desde hace varios días, no se propague y a otros de los patios

 Así lo dio a conocer la dirección regional del Inpec, después de una reunión en las últimas horas con la gerencia seccional de Caprecom y la secretaria de salud departamental y local

 Desde ayer comenzaron a tomar muestras en el patio de la cárcel de máxima seguridad donde cuatro internos, después de los exámenes practicados, resultaron con positivo de la enfermedad

 A los internos afectados, se les está aplicando un tratamiento para combatir la tuberculosos, así mismo, el centro carcelario recibirá cuatro auxiliares médicos que contribuirán al tratamiento y a la emergencia sanitaria

 La seccional de salud de Antioquia hoy y mañana hará jornadas con los internos y personal de guardia y administrativo socialización de normas de autocuidado

 La próxima semana las jornadas preventivas se extenderán a la cárcel Bellavista

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