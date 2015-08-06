Inpec aplica medidas para erradicar la tuberculosis en la cárcel de Itagüí

Este jueves emprenden en la cárcel de Itagüí una serie de medidas preventivas para que el brote de tuberculosis que hay desde hace varios días, no se propague y a otros de los patios

Así lo dio a conocer la dirección regional del Inpec, después de una reunión en las últimas horas con la gerencia seccional de Caprecom y la secretaria de salud departamental y local

Desde ayer comenzaron a tomar muestras en el patio de la cárcel de máxima seguridad donde cuatro internos, después de los exámenes practicados, resultaron con positivo de la enfermedad

A los internos afectados, se les está aplicando un tratamiento para combatir la tuberculosos, así mismo, el centro carcelario recibirá cuatro auxiliares médicos que contribuirán al tratamiento y a la emergencia sanitaria

La seccional de salud de Antioquia hoy y mañana hará jornadas con los internos y personal de guardia y administrativo socialización de normas de autocuidado

La próxima semana las jornadas preventivas se extenderán a la cárcel Bellavista

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