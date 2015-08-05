Así lucirán los silleteros en el 58 Desfile, este domingo 9 de agosto

Casi seis décadas después de haberse iniciado, en 1957, el reconocido y aplaudido nacional e internacionalmente Desfile de Silleteros de Medellín, este año el tradicional evento final de la Feria de las Flores saldrá a las calles de esta ciudad con su consagración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación colombiana

El Ministerio de Cultura de Colombia admitió la solicitud radicada por la Alcaldía de Medellín y la Corporación de Silleteros de Santa Elena y procedió a examinar la propuesta que permitió esa declaratoria para que la Cultura Silletera sea hoy un patrimonio de todos los colombianos

Este logro fortalece también la iniciativa que mantienen la Alcaldía y los silleteros para llevar hasta la propia Unesco la solicitud de que esta cultura, esta tradición de los cargadores de silletas con sus arreglos florales sea también declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

De esta manera, el Quincuagésimo Octavo Desfile de Silleteros de Medellín tendrá este año 2005 la oportunidad de mostrar con orgullo, ante propios y visitantes, este título y recibir del público el respaldo para soñar con declaratoria de Patrimonio Universal

Pero también, en estas casi seis décadas, el orgullo de inmensa alegría los organizadores y la elun completo trabajo de investigación y diseño, los silleteros recibieron el atuendo que lucirán este 9 de agosto

Niños, jóvenes y adultos portarán el nuevo vestuario, para el que además de la tradición se tuvo en cuenta la comodidad necesaria para la exigente labor que desarrollan los silleteros

El miércoles 29 de julio fue un día de fiesta en Santa Elena, pues los silleteros que desfilarán este domingo 9 de agosto recibieron su nuevo vestuario. Se trata de la culminación de un sueño que arrancó con una investigación de un grupo de expertos conformado por Juan Luis Mejía Arango, Rector de la Universidad Eafit; Lina Moreno de Uribe, ex Primera Dama de la Nación y estudiosa de la tradición; y Alicia Mejía, quien ha liderado importantes ferias; más los diseñadores Camilo Álvarez y Miguel Mesa, responsables de la propuesta definitiva

En estas investigaciones y decisiones también participó el exministro de cultura y hoy rector de la Universidad Eafit, Juan Luis Mejía Arango, un estudioso del patrimonio cultural antioqueño

“Mi labor fue sustentar en fuentes documentales, tanto escritas como gráficas, una posible tipología del vestuario de los silleteros. ¿Qué pasa? No hay un vestido de silletero, en las fotos de los primeros desfiles, cada uno está vestido a su manera. Más adelante, en una alcaldía anterior, se decidió dar a los silleteros un traje, que se conservó hasta ahora. Entonces la pregunta que debíamos resolver nosotros en este caso era: ¿Cuál traje? ¿Cómo podríamos definir algunas tipologías de un vestido auténtico de los campesinos antioqueños en el siglo XIX y principios del siglo XX?”, explicó el rector Mejía Arango

Añadió que los investigadores acudieron a esas fuentes gráficas y documentales, como las que se conservan de los primeros y más reconocidos fotógrafos en Antioquia.- “Recurrimos a unas fuentes documentales en la literatura y sobre todo fuentes gráficas en los archivos de Melitón Rodríguez y Benjamín de la Calle. De este trabajo salió el arquetipo que sirvió de punto de partida”, destacó el exministro Juan Luis Mejía.- APOYOLa Alcaldía de Medellín reconoció que el desarrollo de este atuendo fue posible también gracias al apoyo de empresas patrocinadoras como Fabricato, que contribuyó con las telas, y el Grupo Éxito, encargado de la confección de las prendas

Detalló que el trabajo de los diseñadores no solo consideró la estética de cada prenda acorde con lo hallado en la investigación, sino también la consecución de textiles disponibles, la producción y la comodidad de los silleteros al usarlas

Así lucirán los silleteros que desfilarán este domingo 9 de agosto en el desfile que cerrará con broche de oro la Feria de las Flores EL VESTUARIO SILLETEROSPantalón. Elaborado en dril, tiene un estilo clásico y es en tono azul verdoso –color que se evidenció en el proceso de investigación–. Posee bolsillos laterales, para que se ajuste a las necesidades utilitarias de los silleteros

Camisa. Elaborada en algodón, es de color crudo y tiene cuello de banda o artesano, que hoy se conoce como tipo Nehru o Mao y botonadura escondida, cubierta con un tapa perilla que lleva unas presillas, para que no deje ver los botones. Solo resalta el botón de la parte superior, de color dorado –así la usaban los artesanos hace un siglo y el color tenía un significado–

Paruma o tapa pinches. Viene de la indumentaria del arriero y es una especie de delantal grueso de cuero o lona, utilizado para proteger el pantalón y cubrir el “pinche” o pene, que solía encontrarse fuera de sus pantalones, para orinar fácilmente en sus recorridos

Se sujeta en la cintura –en el caso de los silleteros se ata hacia adelante y tiene tapa para cubrir el amarre, para que el nudo no estorbe en la espalda al cargar la silleta–. Cae a la rodilla y suele ser blanco, sin adornos y con un bolsillo central

Sombrero aguadeño. Muy tradicional en Colombia, especialmente en Antioquia y el Eje Cafetero, también representa la cultura de los arrieros y es fabricado de palma de Iraca

Ruana. Su presencia en el atuendo está soportada en fotografías, ilustraciones y textos encontrados durante la investigación, que muestran un lado oscuro y otro de color intenso, como el rojo que se utiliza en este caso

Carriel. Artesanía colombiana con más de un siglo de historia, se trata de un tipo de bolso de cuero con innumerables bolsillos interiores, usado tradicionalmente por los hombres de Antioquia desde la época colonial

Funda de la peinilla o machete

SILLETERASFalda. Elaborada en algodón, es del mismo tono azul verdoso de los pantalones masculinos. Con boleros en la parte inferior, en la cintura posee un efecto “bolsa de papel”, otra especie de bolero, que remite a la forma en la cual se amarraban la falda hace un siglo, que hacía ver recogida la tela. Para el vestuario de las silleteras, este efecto se logró con un elástico, para que sea más cómoda; además tiene dos bolsillos ocultos para que puedan guardar documentos o dinero

Camisa. Elaborada en algodón con elastano –para brindar mayor comodidad– y de color crudo, también cuenta con el cuello de banda o artesano. Algunos de los referentes encontrados en la investigación tenían boleros en la espalda, pero el vestuario de las silleteras los elimina, pues esa zona debe ir limpia para que la carga de la silleta no sea molesta

Es de manga tres cuartos y la decoración aparece en el frente con dos pasa cintas en línea arriba del pecho

Delantal. Elaborado en algodón y también de color crudo, se amarra al frente, justamente para evitar que talle con la silleta, y lleva una tapa para ocultar el nudo y conservar el diseño al lucirlo. Posee un mini bolero en la parte inferior

Mantola o pañolón. Roja y con flecos, va sobre los hombros de la mujer para protegerla del frío. Es una prenda heredada de la indumentaria española

Pañuelo para la cabeza. Del mismo material y color de la camisa, pretende brindar comodidad, al evitar que el pelo de las silleteras se vaya hacia la cara

Chumbe. Faja que puede medir de cinco a diez centímetros de ancho, por dos o tres metros de largo, usada por mujeres de algunas etnias de Colombia para sostener su falda. Son tejidos por las mujeres con hilos de lana de varios colores, en el caso de las silleteras es amarillo pálido

Zapatos femeninos y masculinos. Cotizas, alpargatas con mayor soporte, que les brinden más comodidad y también en color crudo, iguales para todos