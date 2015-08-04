En el 35% avanzan las obras de Hidroituango en norte de Antioquia

Luego de año y medio del desvío del río Cauca, el megaproyecto más importante del país en la actualidad, la Hidroeléctrica Ituango en Antioquia, alcanza un avance de un 35 por ciento de ejecución, confirmaron los constructores y directivos

El ingeniero civil de proyectos del Grupo EPM, Marcelo Velásquez Vélez, detalló los trabajos que se han hecho hasta el momento en ese importante desarrollo energético

"A hoy, tenemos un avance general del proyecto de un 35 por ciento, en la presa de un 20 por ciento y en el cuarto de máquinas de un 70 por ciento", precisó el ingeniero Velásquez Vélez

Según el ingeniero Velásquez Vélez, el cronograma se viene cumpliendo de acuerdo con lo dispuesto por la empresa

"En el caso de la presa se ha colocado 4 millones de metros cúbicos de roca, de los 20 millones que se tiene proyectado en todo el megaproyecto", explicó el profesional, al describir que de los 20 millones corresponde a 2 millones de metros de material para núcleo de arcilla y 18 millones de enrocado y filtros

Según los cálculos del Grupo EPM, en 2018 se encenderá la primera turbina que generará 300 megavatios de energía de los 2400 megas que están presupuestados al finalizar el proyecto que deberá estar listo en 2022

La central hidroeléctrica Hidroituango tendrá una longitud de 72 kilómetros, que llegará hasta el puente de Santa Fe de Antioquia

Las ocho turbinas que requiere el proyecto energético se están construyendo con tecnología Alemana en Brasil y China, y llegarán al país por vía marítima y luego por tierra hasta la zona de influencia

En esta obra, cuyos socios son el Grupo EPM, el Idea, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia se invierten 5 mil 500 millones de dólares