Grupo Argos y Conconcreto suscriben acuerdo para crear fondo inmobiliario

El holding Grupo Argos y la firma Conconcreto suscribieron un acuerdo marco, por medio del cual se definen los términos y condiciones de una alianza, dándole así vida a su nuevo Fondo Inmobiliario

El Fondo se estructura mediante la constitución de un patrimonio autónomo que será el titular de los activos. Este será administrado, según las instrucciones impartidas, por un gestor profesional que tendrá la forma de una sociedad en la cual Grupo Argos y Conconcreto tienen una participación accionaria del 50 por ciento cada compañía

El Fondo Inmobiliario tendrá un total de 668.000 metros de área bruta arrendable, de los cuales 448.000 están en operación y el resto en construcción o finalizando diseños y estudios

Estará integrado con un equipo humano con experiencia, integrado por funcionarios provenientes de las dos empresas y en calidad de Presidente del Fondo Inmobiliario ha sido designado Nicolás Jaramillo, quien venía desempeñándose como Vicepresidente de Proyectos e Inversiones de Conconcreto

Las dos compañías llegaran a un acuerdo para desarrollar conjuntamente su estrategia de renta inmobiliaria desde diciembre de 2014

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