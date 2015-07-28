Ratifican multa a Isagen por muerte de trabajador en Hidrosogamoso

La Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo de Santander, resolvió el recurso de reposición mediante el cual se sancionó a Isagen con el pago de 18 millones 480.000 pesos a la familia de un trabajador, quien murió en el proyecto de la hidroeléctrica de Sogamoso en julio de 2012

Se trataba del obrero Antonio María Tuberquía, de 36 años de edad, quien hacía parte de la empresa Coninsa Ramón H S.A., integrante del consorcio Saneamiento CR. Murió en la quebrada La Cabezona, que cruza a la serranía La Paz, del río Sogamoso, en momentos en los que conducía una volqueta

Notificada de la resolución de sanción, Isagen recurrió al recurso de apelación. Este mecanismo será decidido por la Dirección General de Riesgos Profesionales y Salud Ocupacional del Ministerio del Trabajo con sede en Bogotá.