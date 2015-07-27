En Medellín se realiza por primera vez exhumación urbana a cielo abierto

El director nacional de justicia transicional de la Fiscalía, Carlos Andrés Villamil Gil, aseguró que en Medellín se hará por primera vez en el Mundo un trabajo de exhumación y búsqueda de desparecidos a cielo abierto en zona urbana

El señor Villamil Gil explicó que “la Fiscalía al terreno que denominamos La Escombrera ha tenido diferentes exhumaciones, ha ido en varias oportunidades como en el año 2007, afortunadamente se han encontrado algunos cadáveres, pero de este nivel que prácticamente es mover esta gran cantidad de material es la primera que se vez que se va hacer, incluso, que se podría decir que a nivel mundial es el primer esfuerzo que a cielo abierto de esta forma en una zona urbana se va a realizar una labor de como esta”

Advirtió que remover en el primer polígono que es 3.713 metros cuadrados, 24.000 metros cúbicos de tierra y escombros genera un reto: “en el caso de La Escombrera debemos entender que han existido allí unos depósitos de materiales por muchos años, es necesario remover estos, y allí tenemos la expectativa de encontrar o hallar algo, ya que ha pasado bastante tiempo, el mismo accionar de la naturaleza puede descomponer cuerpos y la misma topografía ha cambiado y se mueven, de todas maneras es un esfuerzo”

Aseguró que no sólo en Medellín, sino que generalmente en Colombia, buscar desparecidos es complicado: “es muy complicado encontrar un cuerpo que ha sido enterrado en los territorios nacionales, por muchas situaciones, porque primero son cuerpos en ocasiones que llevan más de 10 o 12 años enterrados, que han sido dejados allá con ocasión del conflicto, los terrenos cambian, el clima no es fácil y fuera de eso en muchos casos hacer esas tareas en medio del conflicto es difícil, sin embargo es importante para las víctimas”

Aseguró el director Nacional de Justicia Transicional destacó que el trabajo hecho por la Fiscalía General de la Nación ha entregado resultados: “seguimos trabajando para procurar dar respuesta de los desaparecidos en Colombia, la Fiscalía ha encontrado un total de 4.649 fosas a nivel nacional, de las cuales 803 corresponde a Antioquia. Allí se han encontrado un total de 5.978 cuerpos exhumados que corresponde a Antioquia a un total de 1026, efectivamente debe continuar trabajo”

Por último advirtió que pese a la ayuda de algunos postulados de justicia y paz, guerrilleros desmovilizados y miembros de bandas criminales, 1 de cada 10 salidas al campo da resultados positivos de hallazgos de cuerpos.