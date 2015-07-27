Fiscalía inicia el proceso de búsqueda y exhumación de restos en Medellín

En esta zona, escenario frecuente del conflicto armado que azota Colombia desde hace más de medio siglo, tuvieron fuerte presencia el Movimiento 19 de Abril M-19, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc y el Ejército de Liberación Nacional ELN, y posteriormente paramilitares, además de bandas criminales.La diligencia buscará a un número indeterminado de personas que fueron asesinadas por estos grupos y luego arrojados a "La Escombrera", donde la acumulación de residuos ocultaba sus cadáveres

A tenor de los testimonios de familiares de desaparecidos, se calcula que en este sector fueron sepultados varios centenares de cuerpos

La tarea comenzará en el sector de La Arenera y estará dirigida por expertos de la Fiscalía que, según indicaron fuentes de la institución a Efe, protegerán el acceso a la zona para evitar incursiones de curiosos y poder trabajar sin interrupciones

La excavación se iniciará en el polígono número uno, donde se removerán 24.000 metros cúbicos de tierra y se cavará hasta una profundidad de ocho metros para encontrar suelo natural, indicó a medios la directora de Articulación de Fiscalías Nacionales Especializadas, Caterine Heyck Puyana.Se establecerán tres anillos de acordonamiento, "el primero para los expertos en excavaciones, el segundo para las autoridades, pues se requiere presencia permanente de la Policía, y el tercero para que las víctimas estén todo el tiempo presentes", precisó el consejero para la Convivencia, la Reconciliación y la Vida de la Alcaldía de Medellín, Jorge Mejía Martínez.Antes de eso, está previsto que a las 9 am hora local se realice un acto simbólico en memoria de los desaparecidos de la Comuna 13.La iniciativa está liderada por la organización Mujeres Caminando por la Verdad, y se realiza en coordinación con la Fiscalía, la Alcaldía de Medellín, el Museo Casa de la Memoria y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas.En un comunicado remitido por el colectivo de abogados José Alvear, las mujeres que reclaman desde hace 13 años una exhumación masiva para encontrar a sus seres queridos aseguraron que ven este proceso como "una gota de esperanza en un mar de impunidad"

Y es que el sector de "La Escombrera" es considerado un lugar estratégico para saber la verdad de lo acontecido en la Comuna 13, especialmente en lo referido a las desapariciones.