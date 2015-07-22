Los recursos para el pago de los arriendos a los afectados por fallas estructurales en edificaciones de la firma CDO en Medellín, se están agotando, reconoció el Superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar

“Lo cierto es que hay recursos limitados, y entendemos que no va haber pagos adicionales o por lo menos es lo que han comentado los constructores”, afirmó

De acuerdo con el superintendente una de las prioridades era adelantar el proceso de reorganización de las compañías que están vinculadas con este problema que son: Calamar, Vifasa, Alsacia, Bepamar y Acuarela. A esto se suma el proceso de liquidación de Lérida que fue la que tuvo el problema del edificio Space

Reveló que se hizo un Fideicomiso con ingresos por 24 mil millones de pesos y se han realizado egresos por 22 mil millones y solo queda un saldo de 943 millones

Según Reyes Villamizar no puede existir un pago indefinido en materia de arriendos y que esos recursos serían claves para la repotenciación de los edificios

Dijo que los afectados se encuentran muy preocupados y han pedido que las curadurías aprueben las repotenciación de los edificios afectados.