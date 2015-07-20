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31 jul 2026 Actualizado 11:47

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Justicia

Condenan a ‘Los comisionistas’, por inducir mujeres a la prostitución

Tendrán que pagar 14 años de prisión por orden del juzgado quinto penal del circuito de Medellín.

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Se trata de ‘Los comisionistas’, o así se hacía llamar este grupo de cuatro hombres que, según la Fiscalía, eran los encargados de enviar a mujeres, en su mayoría madres cabeza de familia, a diferentes municipios de Risaralda, Caldas y Antioquia, para trabajar como prostitutas

La investigación concluyó que ellos ubicaban a las víctimas en los terminales de Medellín y desde allí llamaban a los bares que solicitaban el servicio de las trabajadoras sexuales, luego las acompañaban hasta los buses para corroborar que viajaran a su destino

Por ese trabajo, que se realizaba los fines de semana, recibían entre $10.000 y $15.000 pesos por cada mujer que llegaba al lugar. Se trata de Benito Antonio Suárez Clemente, Jair de Jesús Franco Henao, Héctor de Jesús Rave Zapata y Jhon Jairo González Monroe.Fueron acusados el delito de trata de personas y tendrán que permanecer recluidos en un centro carcelario de Medellín, excepto González Monroe, a quien le fue concedida la prisión domiciliaria por padecer una enfermedad terminal.

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