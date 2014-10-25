Luis Suárez, titular con el Barcelona ante el Real Madrid

Escuche el partido Real Madrid vs. Barcelona en el Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio | 25 octubre, 11:00 a.m

El italiano Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, no presenta ninguna sorpresa en el once del equipo blanco para el clásico que se disputará en el estadio Santiago Bernabéu, mientras que Luis Enrique Martínez, técnico del Barcelona, cuenta de salida con el uruguayo Luis Suárez.Iker Casillas; Carvajal, Pepe, Ramos, Marcelo; James Rodríguez, Kroos, Modric, Isco; Benzema y Cristiano Ronaldo es el once del Real Madrid que comenzará el encuentro, como en los últimos partidos

Luis Suárez, que ha tenido que cumplir la sanción impuesta por la FIFA tras morder a Giorgio Chiellini en el partido del Mundial de Brasil 2014 que disputó su selección, Uruguay, ante Italia, finalmente es titular en el Barcelona pese a su larga ausencia

Gerard Piqué formará la pareja de centrales con el argentino Javier Mascherano, y el francés Jeremy Mathieu ocupará la parte izquierda de la zaga en detrimento de Jordi Alba, en tanto que Xavi Hernández, el 'clásico' azulgrana de los clásicos, es titular en la medular junto a Sergio Busquets y Andrés Iniesta

Así, el equipo titular del conjunto azulgrana está integrado por Claudio Bravo; Alves, Piqué, Mascherano, Mathieu; Busquets, Xavi, Iniesta; Luis Suárez, Messi y Neymar.