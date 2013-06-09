Uruguay viaja a Venezuela para jugar su primera 'final'

Uruguay partió rumbo a Puerto Ordaz para disputar este martes un partido ante Venezuela considerado por los celestes como trascendental para seguir en carrera en busca del tiquete al Mundial de Brasil 2014

Con el apoyo de niños y jóvenes en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, los internacionales celestes se despidieron esta mañana de su país para encarar un viaje en el que se juegan mucho

La Celeste es séptima en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con 13 puntos, uno menos que Perú, sexta, y tres menos que Venezuela, quinta con 16 y que actualmente ocupa el lugar que da acceso a la repesca contra Asia

Antes de embarcar en el avión, el seleccionador uruguayo, Oscar Tabárez, confesó a los medios de comunicación que el horizonte para su equipo es complicado

"Estamos en una situación que necesitamos urgentemente descontar y eso significa ganar este partido. Es una final, pero es posible", indicó

Tabárez quitó hierro a los resultados de la jornada del viernes, en la que Uruguay descansó y que significó ver alejarse a otro de los rivales directos, Chile, cuarto con 18 puntos

"No nos favorecieron, pero no hay que pensar demasiado. Nos quedan cinco partidos frente a equipos que van arriba nuestro, y de a uno los vamos a ir encarando", manifestó

El capitán Diego Lugano, defensa central, admitió que el partido contra Venezuela es "un encuentro complicado", aunque anticipó que "es posible conseguir la victoria"

El delantero Diego Forlán coincidió también en que la gesta "es posible" y recordó que "no es la primera vez" que el combinado nacional se enfrenta a "un momento complicado"

"Es un partido que depende de nosotros, nada más. Llevamos varios juegos sin ganar, pero se puede dar que ahora ganemos los cinco que nos quedan", indicóSu compañero en la delantera, Luis Suárez, reconoció que la coyuntura que atraviesa el equipo se debe a "errores" propios, pues los celestes no supieron "aprovechar las oportunidades para sumar de a tres" cuando pudieron

Suárez, que será el gran ausente del partido ante los venezolanos porque está sancionado, viajó con sus compañeros a pesar de que no puede jugar y verá el encuentro con muchos nervios, confesó. "No poder hacer nada te da mucha impotencia, sólo queda comerte las uñas, gritar un poco y apoyar a los compañeros"

Uruguay viene de encadenar varios resultados negativos en la eliminatoria que le han llevado a la parte baja de la tabla

Sin embargo, en su última aparición en un amistoso disputado el miércoles pasado en Montevideo ante Francia, venció por la mínima

Lo que preocupa a los aficionados es que el gol lo hizo precisamente Suárez, al que muchos extrañarán en Puerto Ordaz.