Bolivia sorprendió a Uruguay y la goleó 4-1 en La Paz

La selección boliviana de fútbol sorprendió al golear en casa por 4-1 a la de Uruguay, el último campeón de la Copa América, con un triplete del delantero Carlos Saucedo y otra anotación de Gualberto Mojica

Saucedo anotó en los minutos 5, 50 y 54 y Mojica hizo el suyo en el 26, mientras que el descuento de los uruguayos fue marcado por Luis Suárez en el minuto 80

El resultado dejó provisionalmente a Bolivia con ocho puntos en el penúltimo puesto y le deparó a Uruguay un preocupante panorama ya que encajó su tercera goleada en los últimos cuatro partidos y de doce puntos posibles apenas rescató uno de su enfrentamiento con Ecuador en Montevideo en la octava jornada

En la séptima salida, los de Oscar Washington Tabárez cayeron por 4-1 ante Colombia en Barranquilla y en la novena fueron vapuleados por Argentina con un 3-0 en Mendoza

La Celeste no gana desde el la sexta fecha, el 10 de junio, cuando venció por 4-2 a Perú y ahora el cuarto puesto que tenía al comenzar la décima jornada es amenazado por Chile y Venezuela

La superioridad boliviana fue evidente hoy desde los primeros minutos del encuentro de la décima jornada y los dirigidos por el español Xabier Azkargorta mostraron una actitud diametralmente opuesta a la exhibida en el partido del viernes ante Perú

Desde el principio destacaron con llegadas y constantes rotaciones los centrocampistas Rudy Cardozo y Marvin Bejarano, Saucedo, el máximo artillero de la Liga boliviana

A este trío se sumó el ariete del Gremio brasileño Marcelo Martins Moreno

El ímpetu de los locales quedó patente en el minuto 5, cuando una jugada combinada entre Cardozo y Saucedo terminó en el arco custodiado por Fernando Muslera

El astro uruguayo Diego Forlán estuvo perdido durante el encuentro y apenas apareció para ejecutar algunos tiros libres, pero ninguno exitoso

Saucedo continuó presionando en busca del segundo gol, con llegadas peligrosas en los minutos 11 y 13, pero Muslera ganó los duelos en ambas ocasiones

La primera oportunidad clara de los uruguayos se dio a los 15 minutos con un centro de Cristian ''Cebolla'' Gutiérrez encontró habilitado a Luis Suárez, pero el portero Sergio Galarza despejó

A los 26 minutos, una falta sobre Cardozo propició el tiro libre con el que Gualberto Mojica, con un potente remate, amplió

Bolivia continuó presionando a un Uruguay desorientado, afectado quizá por los efectos de los 3.650 metros de altitud de La Paz

En el minuto 42, Martins Moreno pudo marcar el tercer gol pero el balón salió por encima del horizontal

En el segundo tiempo Uruguay pareció hacer agua por todos lados

En el minuto 50, Saucedo marcó el segundo gol para Bolivia y cuatro minutos después, el mismo delantero del San José de Oruro aumentó la cuenta, casi sentenciando la goleada local

La Celeste tuvo al menos tres ocasiones para marcar en el segundo tiempo: un tiro de esquina de Forlán en el minuto 60, un centro de Suárez dos minutos después y una llegada de Rodríguez en el 66, pero cuando no apareció Galarza para contrarrestar fue la mala puntería de los visitantes

El solitario gol uruguayo llegó a los 80 minutos, cuando Suárez finalmente marcó con un potente remate de tiro libre la única diana para su equipo

Bolivia volvió a emocionar a su afición con el triunfo, tras el sabor a derrota que dejó el viernes pasado el empate en casa 1-1 con Perú

Es la primera victoria desde que el vasco Xabier Azkargorta volvió al banco de la Verde. Su debut fue derrota por 1-0 el 7 de septiembre ante Ecuador en Quito

Tras el descanso que tuvieron en la octava jornada, empataron en La Paz con Perú

- Ficha técnica:4. Bolivia: Sergio Galarza; Edward Zenteno, Ronald Raldes, Luis Gutiérrez; Marvin Bejarano, Rudy Cardozo, Alejandro Chumacero, Pedro Azogue (m.73, Alejandro Meleán), Gualberto Mojica (m.68, Jhasmani Campos); Carlos Saucedo y Marcelo Martins Moreno (m.56, Juan Carlos Arce). Seleccionador: Xabier Azkargorta

1. Uruguay: Fernando Muslera; Maximiliano Pereira (m.35, Edilson Cavani), Andrés Scotti, Maurico Victorino, Álvaro Pereira; Álvaro González, Egidio Arévalo Ríos, Walter Gargano (m.35, Nicolás Lodeiro), Cristian Rodríguez; Diego Forlán (m.65, Álvaro Fernández) y Luis Suárez. Seleccionador: Oscar Washington Tabárez

Goles: 1-0, m.5: Carlos Saucedo. 2-0, m.26: Gualberto Mojica. 3-0, m.50: Saucedo. 4-0, m.54 Saucedo. 4-1, m.80 Luis Suárez

Árbitro: El peruano Víctor Rivera amonestó a Álvaro Pereira, Raldes y Chumacero.