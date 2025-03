Nadal, Federer y Tsonga a octavos de Indian Wells

El torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, enfila los octavos de final en su cuadro masculino con un enfrentamiento entre el español Rafael Nadal y el ucraniano Alexandr Dolgopolov, donde estarán acompañados por los argentinos Juan Martín del Potro y David Nalbandian, entre otros. Nadal, segundo favorito del torneo, derrotó por 6-1 y 6-4 a su compatriota Marcel Granollers. Arrancó fuerte para llevarse el primer set en 29 minutos y parecía que solventaría la segunda manga por la vía rápida (2-0), pero el barcelonés decidió soltar su brazo, hasta entonces agarrotado, para ofrecer su mejor repertorio de golpes. Conservó su servicio y cuando Nadal sacaba para colocarse 3-1 sorprendió al balear con un gran tenis para ponerle en jaque con un 0-40. El manacorense sacó casta y con mucho esfuerzo logró llevase finalmente el juego y el partido posteriormente. Nadal se enfrentará en la cuarta ronda a Dolgopolov, que derrotó al chipriota Marcos Baghdatis por 6-4, 5-7 y 6-4. Por su parte del Potro doblegó al español Fernando Verdasco por 6-2 y 7-6 (6) en una hora y 45 minutos. El de Tandil cuajó un gran tenis en el primer set, que llegó a dominar por 4-1 con tres puntos de saque directo, pero Verdasco se aferró al partido con todas sus armas y obligó al argentino a decidir el duelo en el juego de desempate de la segunda manga. El próximo contrincante de Del Potro, noveno jugador del mundo, será el uzbeko Denis Istomin, que se deshizo del español David Ferrer por 6-4 y 6-3. Además Nalbandian superó al serbio Janko Tipsarevic por 6-3, 3-6 y 6-3 en una hora y 55 minutos. El argentino impresionó con su juego y se hizo con el primer set con relativa comodidad, aunque Tipsarevic, jugador número diez del mundo, respondió con la misma rotundidad en la segunda manga. El de Córdoba no se amilanó y volcó su juego en el dominio desde el fondo de la pista para sorprender a su contrincante y clasificarse para la siguiente ronda. Su próximo rival será el francés Jo-Wilfried Tsonga. El gran duelo entre el suizo Roger Federer y el canadiense Milos Raonic se resolvió a favor del primero por 6-7 (4), 6-2 y 6-4. El número tres del mundo tuvo que remontar un partido que parecía muy cuesta arriba tras ceder la primera manga frente a un rival mucho más joven y enérgico, y así lo hizo con una exhibición de sus cualidades que fue en aumento hasta el momento clave del tercer set, en el que logró una rotura de saque para ponerse 4-3 por delante. El suizo no perdonó en cuanto tuvo ocasión frente a Raonic, número 27 del mundo, y se adjudicó el partido en dos horas y siete minutos. Su próximo rival será el brasileño Thomaz Bellucci. Del cuadro femenino destacó la victoria de Maria Kirilenko sobre Petrova, de forma que se medirá en cuartos de final a su compatriota María Sharapova. En el último duelo de la jornada la serbia Ana Ivanovic sorprendió a Wozniacki, vigente campeona del torneo, por 6-3 y 6-2. La danesa se hizo con la corona el año pasado frente a la francesa Marion Bartoli por 6-1, 2-6 y 6-3, en dos horas y ocho minutos. Resultados tercera ronda: Juan Martín del Potro (ARG, 9) venció a Fernando Verdasco (ESP, 19) por 6-2 y 7-6 (6). Denis Istomin (UZB) a David Ferrer (ESP, 5) por 6-4 y 6-3. Jo Wilfried Tsonga (FRA, 6) a Radek Stepanek (CZE, 28) por 6-7, 6-3 y 6-2. Rafael Nadal (ESP, 2) a Marcel Granollers (ESP, 26) por 6-1 y 6-4. Alexandr Dolgopolov (UKR, 21) a Marcos Baghdatis (CYP) por 6-4, 5-7 y 6-4. Roger Federer (SUI, 3) a Milos Raonic (CAN, 27) por 6-7, 6-2 y 6-4. David Nalbandian (ARG) a Janko Tipsarevic (SRB, 10) por 6-3, 3-6 y 6-3. - Agnieszka Radwanska (POL, 5) a Jamie Hampton (USA) por 6-3, 4-6, 3-0 y retirada. Victoria Azarenka (BLR, 1) a Julia Georges (GER, 14) por 6-2 y 6-1. Maria Sharapova (RUS, 2) a Roberta Vinci (ITA, 21) por 6-2 y 6-1. Angelique Kerber (GER) a Christina McHale (USA) por 6-3, 3-6 y 7-6. Na Li (CHN, 8) a Klara Zakopalova (CZE) por 6-1 y 6-0. Maria Kirilenko (RUS, 20) a Nadia Petrova (RUS, 30) por 6-1, 5-7 y 6-2. Marion Bartoli (FRA, 7) a Lucie Safarova (CZE, 23) por 6-1 y 6-4. Ana Ivanovic (SRB, 15) a Caroline Wozniacki (DEN, 4) por 6-3 y 6-2