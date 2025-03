Nadal: 'Ningún deportista de élite que esté compitiendo se dopa'

Rafael Nadal se mostró rotundo al manifestar que está seguro de que "no hay ningún deportista de elite que esté compitiendo y se dope" y apuntó que "esto es imposible a día de hoy"

"No sé si tenemos un problema con el dopaje. Yo no estoy informado de estos temas, estoy al margen. Solo puedo hablar de lo que conozco y creo que no, aunque sí es real que el dopaje existe en cualquier sitio del mundo porque siempre hay gente dispuesta a hacer trampas", apuntó Nadal en el transcurso de una entrevista en "Los desayunos" de TVE

Nadal argumentó su convicción en la imposibilidad de que un deportista compita dopado. "Nosotros tenemos un régimen de controles antidopaje que es una brutalidad. Yo tengo que decir los 365 días del año dónde voy a estar y tengo que reservar una hora de cada uno de estos días para el control antidopaje. Todos los días esté donde esté"

"A las tres faltas te ponen un año de sanción", matizó Nadal, y dijo que "es un atentado contra la privacidad de los deportistas", lo que no quita, agregó, que es "el primero que quiere un deporte limpio y controles antidopaje como el que más", pero no está de acuerdo con las formas porque le parecen "injustas"

Al hilo de este asunto, Nadal también aludió a los guiñoles de Canal+ Francia, sobre lo que dijo que "forma parte del pasado"

"Quiero pensar y estoy convencido de que no tenemos más atención por culpa de unos guiñoles. Pasamos los controles que nos tocan y no más por culpa de que hayan salido unos guiñoles en Francia diciendo o mostrando ciertas imágenes"

"Se han excedido, porque es un ataque contra el deporte español en general, de manera injusta. El deporte español triunfa por los valores que todos sabemos, pero aquí se acaba. También nosotros lo hemos alimentado más dándoles mucha publicidad", apuntó

A pesar de todo, Nadal dice que se siente querido en Francia pero que en Roland Garros se encuentra menos apoyado. "Mi sentimiento real es que yo soy muy querido en Francia y sobre todo cuando paseo por la calle. La gente me anima, me pide fotos. También es verdad que cuando salgo a la pista el apoyo es menor. El público de Roland Garros es el que menos me ha apoyado", matizó

El tenista también habló sobre sus ingresos y de las cuestiones sobre su pago de impuestos a la Agencia Tributaria. "Yo no controlo los temas económicos. Me dedico a jugar y mi equipo se encarga de eso. La realidad dista mucho de lo que se ha publicado. Tenemos relación con gente de San Sebastián y a través de ellos se nos ofreció la posibilidad de domiciliar las sociedades en Guipúzcoa

Había unas ventajas fiscales, pero siempre dentro de la legalidad"

"Mal aconsejados, las sociedades se domiciliaron allí y las ventajas no fueron tales. Decidimos volver a Mallorca y ésta es la situación. Entiendo que hay gente que está pasando por un momento complicado y estas informaciones puedan causar malestar, porque a mí me habría pasado lo mismo, pero es que no ha sido así", comentó"La información dista mucho de la realidad. Siempre he tenido mi domicilio fiscal en Mallorca, por lo tanto siempre he tributado en España. Mis mayores ingresos son de fuera de España tanto a nivel personal como los de las sociedades", prosiguió

"Los ingresos primero tributan en el lugar de origen y luego en España. Me cuesta mucho decirlo, pero las sociedades durante el tiempo que han estado allí han pagado más de 20 millones de euros, y yo a nivel personal he pagado una cifra muy similar. Son muchos millones en general los que he pagado a este país, que es lo que me toca como ciudadano, y lo he hecho. Me duele mucho verme involucrado en un asunto como éste", concretó el tenista

Nadal hizo un repaso por su carrera y por los sacrificios por los que ha tenido que pasar. "La preparación tan dura de pequeño me ha ayudado a superar todos los contratiempos. Es la educación del esfuerzo, de la superación, de ir al límite y buscar un poco más. Es lo que se me ha inculcado. Aunque de pequeño sufriera, ahora se lo tengo que agradecer a mi tío. Aprendes a disfrutar sufriendo. Es un reto superar el dolor. Es curioso porque siempre me duele más entrenando que jugando, quizá sea la adrenalina la que me hace olvidar el dolor", añadió

También recordó al que en los últimos tiempos se ha convertido en su bestia negra, Novak Djokovic. "Nole es mejor tenista que yo y que los demás. Es lo que ha demostrado este último año. Es justo y hay que felicitarle, porque es algo muy difícil de conseguir y de repetir. Tampoco hay que conformarse, hay que aceptar que es mejor"

Evocó la final del Open de Australia contra el serbio: "Di un paso más adelante. Le lleve más al límite. Encaré mucho mejor el partido que los anteriores. Estoy muy emocionado de haber jugado ese partido", dijo

Sobre ganar a Djokovic, apuntó: "poder siempre se puede". "Ganas, pierdes, es parte del juego. Lo importante es intentar superarse a sí mismo". "La experiencia de haber perdido seis finales te dice que lo normal es que pierdas. En Australia me sentía capacitado. Mi objetivo principal es seguir por el mismo camino. Es el rival a batir pero cuando empieza el torneo me quedan muchos rivales por delante de él", comentó.