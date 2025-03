Nadal: 'El dopaje tiene poco sentido en deportes como el tenis'

El tenista español Rafael Nadal manifestó que es "imposible hacer trampas" y que el dopaje tiene poco sentido en deportes como el tenis, el fútbol, o los de precisión

En declaraciones a la cadena de televisión Antena 3 el jugador español indicó, en relación a los guiñoles del Canal Plus francés en los que se insinuaba que los deportistas españoles logran sus excelentes resultados gracias al dopaje, que en España se les ha dado más propaganda de lo que se debería

"Los franceses me tratan de maravilla, aunque cuando entro en pista me animan menos; lo entiendo porque los españoles llevamos muchos años ganando en el Tour y Roland Garros", aseguró el tenista, quien añadió: "Llevo ya tres o cuatro controles antidopaje en lo que va de año, es imposible hacer trampa"

Nadal contó públicamente a través de Twitter, que casualmente tuvo que someterse un control antidopaje el pasado sábado a las 8:30 de la mañana

"Tienes que estar localizado todos los días del año, decir dónde estás y tener una hora reservada para ellos. Mi horario es de 8 a 9 y se presentaron a las 8:30h. Tu deseo entonces es que se vayan lo antes posible e intentar seguir con tu día normal. Es desagradable que te vengan a tocar a casa a las 8:30 de la mañana, pero es a lo que estamos sometidos los deportistas. Hay que asegurarse de que haya controles y el deporte esté limpio", comentó el tenista

Sobre las parodias de los guiñoles indicó: "Están un pelín obsesionados con el tema del dopaje en Francia. En España les hemos dado más propaganda de lo que deberíamos. El primer ''sketch'' que hicieron es pasable, pero después la cosa se fue haciendo grande. Lo vi en mi casa en el sofá y creo que la siguiente parodia ya es pasarse. Son sólo unos guiñoles, pero pueden influir en la percepción de mucha gente sobre el deporte español. Lo han hecho con mala fe"

"Yo no he visto dopaje en ningún lado. Lo único que conozco es lo que no puedo tomar. Jugué la final de (Roland Garros) de 2005 contra (el argentino) Mariano Puerta, que después dio positivo, pero yo nunca he visto dopaje", dijo el jugador

Nadal justificó los éxitos del deporte español y los basó en estas bases: "El esfuerzo, el espíritu de superación y el trabajo son vitales"El tenista español, número dos de la ATP, quien aseguró que le encantaría ser el abanderado de España en los Juegos de Londres 2012, admitió que está contento con el trato general que le dan en Francia

"A mí me tratan de maravilla, aunque evidentemente es aquí donde más a gusto estoy. Me siento muy querido por la gente francesa; después, cuando entro en pista me animan menos que en otros lugares, aunque lo entiendo porque los españoles llevamos muchos años ganando en el Tour y Roland Garros. Somos del país vecino y es lo que tiene", reiteró.