Tottenham consiguió el empate a su visita al Liverpool y se mantiene tercero en Inglaterra

La presencia del uruguayo Luis Suárez, que regresó a los terrenos de juego tras cumplir la sanción de ocho partidos con la que fue castigado por proferir insultos racistas, no bastó al Liverpool para superar a un Tottenham, que con el empate (0-0) cosechado en Anfield se afianza en la tercera plaza de la clasificación

Más de un mes de inactividad que se notó en el rendimiento del internacional charrúa, que desaprovechó a los ochenta y seis minutos de juego una clara ocasión, al rematar a las manos del meta estadounidense Brad Friedel un buen centro del centrocampista Steven Gerrard

Falta de acierto de la que también pecó el galés Gareth Bale, la gran estrella del Tottenham, que un minuto antes desaprovechó un mano a mano con el cancerbero español Pepe Reina, que salvó con los pies lo que parecía un tanto seguro

Errores que impidieron a locales y visitantes mover un marcador (0-0), que deja al Tottenham en la tercer plaza de la "Premier League" a cinco puntos del Manchester United, segundo, mientras que el Liverpool se sitúa en la séptima posición, a cuatro puntos de los puestos de acceso a la Liga de Campeones

Resultados 24a jornada:Liverpool 0 - Tottenham 0Arsenal 7 - Blackburn 1Norwich 2 - Bolton 0Queen''s Park Rangers 1 - Wolves 2Stoke 0 - Sunderland 1West Bromwich 1 - Swansea 2Wigan 1 - Everton 1Manchester City 3 - Fulham 0Newcastle 2 - Aston Villa 1Chelsea 3 - Manchester United 3