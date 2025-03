Rafael Nadal con problemas en su rodilla

El español afrontó un problema en su rodilla que hizo peligrar su participación en el Abierto de Australia, según reveló en rueda de prensa el tenista después de haber ganado su partido de primera ronda

"Ha sido lo más raro que me ha sucedido. Estaba sentado cuando noté un ''cloc'' en la rodilla, al que no le di importancia, y una media hora después cuando traté de levantarme tuve una sensación rara", explicó. El jugador comentó que pasó momentos difíciles ya que creyó no poder continuar en la competencia

Agradeció al torneo que le facilitó exámenes en el hospital donde supo que no era nada grave, el fisioterapeuta le ayudó con ejercicios y estiramientos

Por el momento siente su rodilla perfecta y espera no tener problemas físicos lo que resta del torneo